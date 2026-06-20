Titano Academy protagonista ai World Games in Austria

Sono giorni di grande entusiasmo per il gruppo Titano Academy, impegnato dal 19 al 21 giugno ai World Games di Klagenfurt, in Austria, evento internazionale che richiama giovani calciatori da ogni parte del mondo. Sotto la guida del coordinatore Andy Selva, la Virtus – composta da ragazzi delle annate 2015 e 2016 – è chiamata a confrontarsi con realtà sportive di alto livello e a vivere un'esperienza formativa di grande valore. World Games che rappresentano, oltre che un'importante vetrina internazionale, un'opportunità straordinaria di condivisione e amicizia.







