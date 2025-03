FUTSAL Titano Futsal Cup: 2-2 tra Pennarossa e Virtus

Titano Futsal Cup: 2-2 tra Pennarossa e Virtus.

Resta tutto aperto in vista del ritorno tra Pennarossa e Virtus. Nell'andata della seconda semifinale di Titano Futsal Cup, termina 2-2: per il quintetto di Chiesanuova a segno Verri e Maiani, per Acquaviva reti di Cevoli e Di Maio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: