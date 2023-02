FUTSAL Titano Futsal Cup: a Folgore e Fiorentino l'andata delle semifinali

Folgore e Fiorentino hanno già un piede nella finalissima della Titano Futsal Cup. I giallorossoneri, campioni in carica, hanno superato la Juvenes/Dogana nel derby di Serravalle con un netto 8-1 grazie al poker di Bernardi, la tripletta di Chezzi e la rete di Iuliani. Solo per le statistiche il gol di Bacciocchi per la Juvenes. Nell'altra semifinale d'andata vittoria per 2-0 dei rossoblu di Matteo Michelotti, sempre nel derby del Castello contro il Tre Fiori: a segno Moretti e Maiani. Sfide di ritorno in programma giovedì 9 marzo, sempre sul campo di Fiorentino.

