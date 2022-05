Titano Futsal Cup, capitan Mainardi regala la coppa alla Folgore L'1-0 basta ai giallorossoneri per superare il Tre Fiori e tornare ad alzare un trofeo a distanza di 9 anni.

Un vuoto di 9 anni, colmato nella serata estiva di Fiorentino: dopo il double Campionato-Coppa del 2013, la Folgore torna ad alzare un trofeo nel calcio a 5. Lo fa con la Titano Futsal Cup vinta dai ragazzi di Massimiliano Spada dopo una finale tirata ed equilibrata contro il Tre Fiori che colleziona occasioni in serie, senza però riuscire a battere Mattia Protti con il portiere giallorossonero ancora una volta grande protagonista. E, allora, per la Folgore basta la deviazione vincente sotto porta di capitan Mainardi sull'ennesima iniziativa di Bernardi, tra i migliori in casa Falciano. Tutto questo dopo 11 minuti della ripresa: il risultato, da lì in poi, non cambierà più. Il Tre Fiori di Bugli gioca una gran partita ma non basta, la Folgore vince 1-0 e conquista il primo titolo in stagione con la Coppa che negli ultimi due anni non era stata assegnata a causa della pandemia. La legge Busignani-Protti colpisce ancora sul Titano: fatta eccezione per quella vinta dal Tre Penne nel 2018 e il doppio successo del Pennarossa tre anni prima, l'universale e il portiere sammarinese hanno conquistato tutte le finali giocate. E non hanno intenzione di fermarsi, a partire già dal campionato.



Nel servizio le interviste a Danilo Busignani (laterale Folgore) e Luca Zafferani (centrale Tre Fiori)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: