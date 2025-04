FUTSAL Titano Futsal Cup, finale il 5 maggio. Ufficializzato il calendario play-off per il Campionato

La finale di Titano Futsal Cup tra Murata e Pennarossa si giocherà il prossimo lunedi 5 maggio alle 21.45 nella palestra del Multieventi.

Inoltre, la FSGC ha reso note le date dei play-off per quanto riguarda il Campionato Sammarinese di calcio a 5. Si parte giovedì 8 maggio con l'andata del Turno Preliminare - al quale partecipano le squadre dal 5° al 12° posto della regular season - mentre il ritorno sarà lunedi 12. Quarti di finale al via il 15 maggio con le gare d'andata, il 19 in programma il ritorno: a quest'altezza del tabellone scendono in campo le prime 4 classificate della stagione regolare.

Fase finale completamente indoor al Multieventi: 21/22 maggio andata delle semifinali, 26/27 il ritorno. Martedì 3 giugno alle 21.45 la finale 3°/4° posto, mercoledì 4 giugno - sempre alle 21.45 - la finale Scudetto che, oltre alla vittoria del campionato, assegnerà un posto anche alla prossima UEFA Futsal Champions League.

