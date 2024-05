Titano Futsal Cup: Fiorentino e Folgore nuovamente in finale

Sarà ancora una volta un duello tra Fiorentino e Folgore ad assegnare un titolo nel panorama del futsal sammarinese. Il secondo stagionale, dopo la Supercoppa finita appannaggio del club di Falciano lo scorso 26 settembre. Meno di una settimana separa le due formazioni da una nuova finale: giovedì 9 maggio, al Multieventi, le formazioni di Michelotti e Zonzini si contenderanno la Titano Futsal Cup. Fischio d’inizio programmato alle ore 21:15.

Reduce dal successo per 4-0 nella gara di andata con La Fiorita, il Fiorentino ha potuto amministrare la sfida di ritorno, disputata ieri sera alle 21:45 outdoor, sul sintetico dell’impianto attiguo al “Federico Crescentini”. Nella prima frazione di gara è La Fiorita a portarsi in vantaggio, tramite l’autorete di Busignani. L’universale saprà rifarsi a metà della ripresa, fissando il punteggio sull’1-1. Condizione di parità scossa al 49’ da Gasperoni, per il nuovo vantaggio de La Fiorita, che non riesce a condurre in porta il successo – benché inutile ai fini della qualificazione. Infatti, a tempo scaduto è Mattia Protti, sganciatosi come portiere di movimento, a gonfiare il sacco per il 2-2 definitivo.

Partiva invece da una situazione di perfetto equilibrio dopo la sfida d’andata (3-3) il nuovo confronto tra Folgore e Tre Fiori. Al termine dei 60’ minuti del ritorno, è però la Folgore ad emergere quale vincitrice, superando i Gialloblù con punteggio di 3-1. Nel corso della prima frazione di gara è Thomas Pellegrini a sbloccare il risultato in favore del club di Falciano, che al 40’ trova la via del raddoppio con Juri Biordi. Al 51’ l’acuto di Tassitano ipoteca la qualificazione alla finale di Titano Futsal Cup, che la rete di Lorenzo Burioni – per il 3-1 del Tre Fiori – non mette in pericolo.