FUTSAL Titano Futsal Cup, i risultati della 7^ giornata

Ieri sera si è giocata la 7^ giornata della Titano Futsal Cup con solo 3 incontri in programma, quelli del Girone A. Diventati 2 - poi - per il rinvio di San Giovanni-Cailungo a causa di una positività riscontrata nel gruppo squadra rossonero. Nelle altre partite successo per la Folgore - 3-2 contro la Libertas - e pareggio per 1-1 tra Domagnano e Tre Fiori.

