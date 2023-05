FUTSAL Titano Futsal Cup: le parole di Ceccoli e Chezzi

Questa sera si assegna la Titano Futsal Cup, primo trofeo dell'anno solare per il calcio a 5 sammarinese. A contenderselo due squadre che, fino a questo momento, hanno cannibalizzato la stagione: il Fiorentino di Matteo Michelotti e la Folgore di Massimiliano Spada. Per la prima volta a San Marino una finale si giocherà indoor, al Multieventi, con calcio d'inizio fissato alle ore 21.45. Per arrivare a questa partita i rossoblu hanno eliminato San Giovanni, Pennarossa e Tre Fiori mentre i giallorossoneri, dopo aver saltato il primo turno in quanto campioni uscenti, si sono sbarazzati di Cailungo e Juvenes/Dogana.

A presentare la finale di questa sera ci hanno pensato due giocatori importanti per Fiorentino e Folgore come Andrea Ceccoli e Matteo Chezzi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: