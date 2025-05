FUTSAL Titano Futsal Cup, Murata-Pennarossa: le parole di Spada e Poggiali

Si complimenta con i suoi ragazzi il tecnico del Murata Massimiliano Spada: "Sono molto contento. Quando mi hanno chiamato l'anno scorso per spiegarmi il progetto che volevano fare, ci ho creduto da subito, mi hanno allestito una squadra molto competitiva, i ragazzi chiaramente hanno lavorato, si sono messi alla prova, perché comunque vincere non è mai facile, anche se magari ci davano per favoriti. Abbiamo dovuto costruire il nostro cammino, mattoncino dopo mattoncino abbiamo creato un bel gruppo che va molto d'accordo e si aiuta, quindi porta a casa dei risultati"

Il responsabile Futsal del Pennarossa Manuel Poggiali, invece, archivia la sconfitta e guarda al campionato: "Abbiamo fatto comunque una bella partita, non possiamo recriminare niente perché abbiamo dato il 200%, per me e dei ragazzi era importante questo atteggiamento, questo modo di giocare, di giocarcela, penso che abbiamo dato tutto, è vero che il risultato probabilmente è un po' eccessivo rispetto ai valori che ci sono visti in campo, però lo accettiamo perché è perdendo che impareremo e cresceremo. Adesso gli obiettivi si trasferiscono verso il campionato, abbiamo un intero play-off da giocarci, per cui speriamo di poter ritrovare il Murata in finale di campionato"

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: