FUTSAL Titano Futsal Cup, sarà Murata - Pennarossa la finale I bianconeri vincono anche il ritorno contro la Juvenes Dogana, battuta 3-2

Il Murata raggiunge il Pennarossa in finale di Titano Futsal Cup. Mentre la squadra di Chiesanuova aveva vinto solo ai supplementari la doppia sfida contro la Virtus, quella bianconera aveva già indirizzato il confronto con la Juvenes Dogana all'andata, vincendo 7-1, per poi imporsi anche al ritorno, stavolta per 3-2. Ad andare in vantaggio è il club di Serravalle nelle fasi iniziali, con Zanotti, ma la replica bianconera arriva già all'11', su punizione di Ercolani. Le due reti che decidono la partita, in favore della squadra di Massimiliano Spada, sono firmate da Albani e Capicchioni. Nel finale la Juvenes Dogana accorcia grazie a Bologna, ma non riesce a pareggiare.

