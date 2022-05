FUTSAL Titano Futsal Cup: Tre Fiori e Domagnano in semifinale

Titano Futsal Cup: Tre Fiori e Domagnano in semifinale.

Il Tre Fiori e il Domagnano accedono alle semifinali di Titano Futsal Cup. i gialloblu hanno eliminato la Virtus vincendo 4-0, mentre i giallorossi hanno avuto ragione dei detentori della Coppa del Fiorentino per 2-0. Lunedì sera sarà Juvenes-Dogana – Tre Fiori e Folgore-Domagnano per le due semifinali. Finalissima in programma il 9 maggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: