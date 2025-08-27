Tiziano Spartera è il nuovo allenatore del Faetano

Dopo l'addio di Patrizio Morini ecco il nome del nuovo allenatore del Faetano. Si tratta di Tiziano Spartera, ex attaccante, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter con alle spalle esperienza con le maglie di Paganese, Juve Stabia e Ternana. Con il Casale ha vinto il campionato di serie D. Spartera ha già diretto il primo allenamento.

Intanto sul fronte mercato il Faetano si rinforza con: gli esterni d’attacco, Marcello Di Blasi e Matteo Morgante, il centrocampista Lorenzo Mariani e l’attaccante Oliver Gachewicz.







