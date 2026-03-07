Tognacci: "Classifica buona, ma manca ancora tanto"

Una vittoria preziosa, sofferta, ma preziosa. Il San Giovanni esce indenne da una gara che nel finale si era complicata molto, contro il Murata, battuto 2-1. Tre punti d'oro per i rossoneri, che l'allenatore Marco Tognacci commenta così: "Ci siamo complicati da soli la partita. Bravo anche il Murata, che non ha mollato, però possiamo fare meglio in gestione. Sul 2-0 potevamo chiudere, non l'abbiamo fatto e poi tocca soffrire".

È una classifica che adesso vi sorride...

"Sì, in questo momento sì, però mancano ancora varie giornate, scontri importanti, quindi c'è ancora tanto da fare".

Come siete riusciti a svoltare la stagione, a crescere, soprattutto nella seconda parte di anno?

"Diciamo che nella prima parte forse abbiamo raccolto meno di quello che avevamo creato, però ci sta. Per il resto, l'abbiamo fatto con la voglia dei ragazzi, con il lavoro e nient'altro".

L'obiettivo della post season adesso è concreto?

"Sì, siamo stati bravi a rientrare e adesso ce la giochiamo fino in fondo, che era quello che ci eravamo detti alla fine del 2025 e all'inizio dell'anno".











