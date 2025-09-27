CAMPIONATO SAMMARINESE
Tognacci: "Mi tengo la prestazione"; Vitiello: "Questa società deve tornare protagonista"
Nel dopo partita non si presenta il tecnico della Libertas Samuele Buda che dichiara di non voler rilasciare dichiarazioni alla stampa
Il tecnico del San Giovanni Marco Tognacci parla di prestazione molto positiva che va al di là del risultato negativo.
Non si presenta nel dopo partita l'allenatore della Libertas Samuele Buda, al suo posto ha parlato il Direttore Sportivo Vitiello.
Qui il servizio di Libertas - San Giovanni.
Nel video le loro interviste
