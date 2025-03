Tognacci: "Non possiamo prendere due gol così", Dolci: "Il pareggio mi va stretto"

Le interviste agli allenatori Marco Tognacci e Filippo Dolci

Marco Tognacci (allenatore San Giovanni): "È chiaro che dobbiamo stare più attenti e se non riusciamo a fare quel passo che ci è già capitato qualche domenica fa, vuol dire che ancora non siamo pronti per ambire una posizione migliore di quella che abbiamo. Però, ripeto, dobbiamo essere più bravi a interpretare anche certi momenti della partita". Soprattutto a chiuderla nel momento in cui sul 2-0 avete avuto anche una grande occasione: "Sì, abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo avuto altre occasioni. Quello è vero, sì, bisogna chiuderle, però non bisogna prenderlo anche perché io, insomma, ho giocato da difensore, guardo anche dietro e non si possono prendere due gol".

Filippo Dolci (allenatore Pennarossa): "Le occasioni le abbiamo avute, abbiamo preso un palo, abbiamo fatto un gol che secondo me era regolare annullato, quindi se vai a pesare le occasioni, secondo me forse quello che ha avuto più punti per far gol sia stati noi e poi dopo ovviamente per come si era messa la partita bisogna dar merito ai ragazzi perché non era facile riprenderla, soprattutto con una squadra come San Giovanni che ha qualità, gioca bene a calcio, è una squadra compatta".