CAMPIONATO SAMMARINESE Tognacci: "Per i playoff dovremo lottare ancora", Semprini: "Atteggiamento iniziale sbagliato" L'allenatore del San Giovanni e il collaboratore tecnico di Di Maio commentano l'1-0 della 28^ giornata

Nonostante una gara con poche occasioni, il San Giovanni esce con un fondamentale 1-0 dalla sfida con la San Marino Academy Under 22. Soprattutto nel secondo tempo, la partita ha vissuto poche emozioni, tuttavia i rossoneri hanno effettuato solo due cambi, entrambi nel finale. Marco Tognacci spiega così il perché: "Cambiare, delle volte, può essere deleterio. Non per i ragazzi, perché c'erano, ma la squadra stava andando bene, non stavamo soffrendo più di tanto. Non abbiamo avuto chissà che occasioni, però mi sembra che ci fossero due rigori netti in serie. Abbiamo fatto una buona partita in primo tempo contro una squadra brava, molto forte".

Più soddisfatto dei play off che ora sono a portata o di non aver concesso praticamente nulla, oggi?

"La seconda, perché i playoff purtroppo non sono ancora una certezza. Anzi, ci sono ancora due giornate, quindi c'è ancora da lottare".

È però un campionato che si è ribaltato rispetto all'inizio, per voi...

"Sì, è vero. I ragazzi, tutti, dal primo all'ultimo, stanno facendo una seconda parte di campionato ottima".

Con Roberto Di Maio squalificato, a guidare l'Academy c'era il collaboratore tecnico Matteo Semprini. Secondo lui, i biancazzurri hanno avuto un problema di approccio alla gara, in particolare nel primo tempo: "L'atteggiamento iniziale non è stato dei migliori. Poi nel secondo tempo è andata un po' meglio, a livello di voglia e di atteggiamento, però comunque abbiamo creato poco e abbiamo riempito poco l'area e così è dura ribaltare un risultato".

Un segno che qualcosa non andasse sono stati quei tre cambi tutti insieme a metà partita, che non si vedono spesso...

"Sicuramente. Quando un allenatore decide di fare tre cambi a fine primo tempo, vuol dire che qualcosa non è andato come credesse, e magari prova a dare una scossa alla squadra. Ci abbiamo provato, sicuramente è stato fatto qualcosa di meglio, ma non è bastato".

[Banner_Google_ADS]



















I più letti della settimana: