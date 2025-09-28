Tomassini: "Ci siamo meritati la vittoria" Corinti:"Loro più cinici"

Le interviste a David Tomassini (centrocampista Libertas) e Andrea Corinti (capitano San Giovanni)

David Tomassini centrocampista Libertas: "È stata una bella vittoria, il gruppo sta lavorando bene, tutta la settimana che ci crediamo. Siamo arrivati oggi determinati e secondo me abbiamo fatto una discreta partita, una buona partita e quindi ce lo siamo meritati. Un gol che è arrivato sul calcio di rigore nel finale di primo tempo? Sì, secondo me il primo tempo è stato un po' anche difficile perché è iniziato a piovere, a grandinare, anche il fattore ambiente è stato un po' tosto, però abbiamo continuato ad attaccare, a fare quello che stavamo già facendo, anche se era difficile, abbiamo trovato questo rigore, diciamo, fortunatamente, tra virgolette, perché secondo me ce lo siamo meritati il gol, e poi abbiamo mantenuto la partita lì".

Andrea Corinti capitano San Giovanni :"Abbiamo cercato di dare il massimo, poi le condizioni atmosferiche non hanno aiutato nessuna delle due squadre a rendere la partita un po' più bella. È stata una partita molto sporca, di seconde palle, e alla fine loro sono stati più cinici. Su un'occasione che gli abbiamo concesso, su una ripartenza a primo tempo, che non dovevamo concedere a un minuto dalla fine, diciamo, l'ha risolta questo, l'ha risolta. Per il resto penso che la partita poteva finire tranquillamente in pareggio, potevamo fare qualcosina di più sicuramente a livello anche di intensità e di palleggio, però comunque la squadra ha dato tutto. Siamo in fase di costruzione, siamo un gruppo nuovo, quindi piano piano cerchiamo di mettere mattoncino su mattoncino per provare a fare bene".







