TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Tre Penne e La Fiorita creano, ma non segnano: è 1-1 nel big match 19:42 Pietracuta, Cevoli: "Non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni". Castenaso, Rizzo: "Complimenti ai miei ragazzi" 19:18 Concorso Tebaldi: il controtenore uruguaiano Maximiliano Danta vince la decima edizione 19:03 Il Pietracuta perde ancora: quinta sconfitta di fila 17:52 Moldavia al voto, Michele Muratori osservatore in Gaugazia: "Giorni di tensione" 17:39 Riconoscimento Palestina, Beccari all'Onu: "Dal Titano un forte segnale politico e diplomatico" 17:35 Anche San Marino ai Mondiali di Trail a Canfranc: buone le prestazioni degli atleti biancazzurri 17:09 San Marino Calcio, prima vittoria in campionato 17:06 San Marino: a Palazzo il giuramento di decine di naturalizzati. Orgoglio e senso di appartenenza 16:27 “I colori dell'arte”: folklore e incontri culturali al centro dell'evento a Serravalle
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Tomassini: "Ci siamo meritati la vittoria" Corinti:"Loro più cinici"

La Libertas ha vinto il derby di Borgo Maggiore con il San Giovanni grazie ad un rigore trasformato da Morelli

28 set 2025
Le interviste a David Tomassini (centrocampista Libertas) e Andrea Corinti (capitano San Giovanni)
Le interviste a David Tomassini (centrocampista Libertas) e Andrea Corinti (capitano San Giovanni)

David Tomassini centrocampista Libertas: "È stata una bella vittoria, il gruppo sta lavorando bene, tutta la settimana che ci crediamo. Siamo arrivati oggi determinati e secondo me abbiamo fatto una discreta partita, una buona partita e quindi ce lo siamo meritati. Un gol che è arrivato sul calcio di rigore nel finale di primo tempo? Sì, secondo me il primo tempo è stato un po' anche difficile perché è iniziato a piovere, a grandinare, anche il fattore ambiente è stato un po' tosto, però abbiamo continuato ad attaccare, a fare quello che stavamo già facendo, anche se era difficile, abbiamo trovato questo rigore, diciamo, fortunatamente, tra virgolette, perché secondo me ce lo siamo meritati il gol, e poi abbiamo mantenuto la partita lì".

Andrea Corinti capitano San Giovanni :"Abbiamo cercato di dare il massimo, poi le condizioni atmosferiche non hanno aiutato nessuna delle due squadre a rendere la partita un po' più bella. È stata una partita molto sporca, di seconde palle, e alla fine loro sono stati più cinici. Su un'occasione che gli abbiamo concesso, su una ripartenza a primo tempo, che non dovevamo concedere a un minuto dalla fine, diciamo, l'ha risolta questo, l'ha risolta. Per il resto penso che la partita poteva finire tranquillamente in pareggio, potevamo fare qualcosina di più sicuramente a livello anche di intensità e di palleggio, però comunque la squadra ha dato tutto. Siamo in fase di costruzione, siamo un gruppo nuovo, quindi piano piano cerchiamo di mettere mattoncino su mattoncino per provare a fare bene".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.