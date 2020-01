Tommaso Guidi alla Fiorita

E' stato perfezionato il passaggio di Tommaso Guidi dal Fiorentino alla Fiorita. Classe 1998, cresciuto nel settore giovanile del Rimini con una parentesi di un anno a Santarcangelo, il neo acquisto della Fiorita prima di approdare al campionato sammarinese ha militato in Serie D con le maglie di San Marino e Santarcangelo. Guidi sarà già a disposizione del tecnico Juri Tamburini per la sfida di domani contro il Cailungo, in programma a Fiorentino alle 15:00.