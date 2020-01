CAMPIONATO Tommaso Guidi alla Fiorita

Tommaso Guidi alla Fiorita.

E' stato perfezionato il passaggio di Tommaso Guidi dal Fiorentino alla Fiorita. Classe 1998, cresciuto nel settore giovanile del Rimini con una parentesi di un anno a Santarcangelo, il neo acquisto della Fiorita prima di approdare al campionato sammarinese ha militato in Serie D con le maglie di San Marino e Santarcangelo. Guidi sarà già a disposizione del tecnico Juri Tamburini per la sfida di domani contro il Cailungo, in programma a Fiorentino alle 15:00.

I più letti della settimana: