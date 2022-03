Tonfo Victor, il Cotignola vince 3-2

Un brutto Victor San Marino cade sul campo del Cotignola ultimo e perde un'occasione d'oro per accorciare sul Russi secondo, oggi di riposo e rimasto a +6. Un successo meritato quello dei padroni di casa, sul doppio vantaggio già nel primo tempo con Orlando e col rigore di Malo. Con l'avvio di ripresa Ambrosini accorcia e il Victor preme per il pari, salvo poi incappare in un errore difensivo che vale il riallungo di N'Diaye. Alle porte del recupero Ambrosini segna di nuovo, ma non basta: il Victor scivola a -13 dalla vetta e i suoi sogni di primato, di fatto, finiscono qui.