NAZIONALE Torna Aldo Junior Simoncini tra i convocati Lunedi allenamento allo Stadio per la Nazionale Maggiore e a Serravalle B per l'Under 21. I CT delle rispettive Nazionali hanno diramato la lista dei convocati tra ritorni, conferme e sorprese

Inizia lunedì prossimo il percorso di avvicinamento di Nazionale ed Under 21 di San Marino ai rispettivi impegni internazionali di marzo. Con punti in palio, nell’ambito del Gruppo B di qualificazione ad EURO 2023 per i Biancazzurrini di Matteo Cecchetti – presentato ufficialmente, insieme al suo staff tecnico, nel corso della mattinata. Dovrà invece attendere giugno la Nazionale di Costantini per ritrovare gare da classifica, nell’ambito della terza edizione di UEFA Nations League.

Nella finestra internazionale primaverile, i Titani saranno impegnati in amichevoli ufficiali. Nota quella con la Lituania, che sarà di scena al San Marino Stadium il 25 marzo prossimo. Qualche volto nuovo e tanti noti nelle file di Costantini, che fa fede alla dichiarata volontà di visionare e seguire rendimento e prestazioni di tutti i calciatori potenzialmente convocabili in Nazionale. In tal senso, si rivedranno al San Marino Stadium nella serata di lunedì 10 gennaio, a partire dalle 18:45, Aldo Simoncini, Maicol Berretti, Mattia Manzaroli e Davide Cesarini. Prime esperienze in gruppo per Franciosi e Matteoni, mentre Mattia Ceccaroli è confermato nel comparto biancoazzurro dopo la convocazione ufficiale con l’Ungheria. Tra le diverse indisponibilità, occorre precisare che alcuni giocatori proseguiranno il percorso di allenamenti con i rispettivi club in questa fase iniziale: in particolare i professionisti Elia Benedettini, Nanni e Berardi – quest’ultimo alle prese con il recupero dal grave infortunio occorso al ginocchio lo scorso luglio.





Prima volta in campo da Commissario Tecnico anche per Matteo Cecchetti, che ha diramato le convocazioni per lunedì prossimo quando i Biancazzurrini scenderanno in campo a Serravalle B, a partire dalle 19:00 – dopo una prima parte sviluppata nelle sale del San Marino Stadium. Impegni ufficiali con Ungheria e Lettonia calendarizzati rispettivamente per i prossimi 25 e 29 marzo prossimi, prima in terra magiara e poi al San Marino Stadium. Queste le scelte del neo-selezionatore dell’Under 21 biancoazzurra:

