CALCIO ESTATE Torna Calcio Estate, l'appuntamento con gli "Oscar" del calcio sammarinese

Torna “Calcio Estate” la serata organizzata dalla FSGC per l'assegnazione degli “Oscar” del calcio e futsal sammarinese. Un appuntamento che mancava dal 2019, visto che l'anno scorso era stato annullato a causa del Covid. La sedicesima edizione sarà dedicata alle eccellenze dell'ultima stagione calcistica sammarinese. Diciannove i premi che saranno assegnati. Tra i più ambiti c'è il pallone di cristallo, consegnato al miglior giocatore sammarinese o residente in Repubblica. Tre i nomi in lizza per ricevere l'ambito riconoscimento: Christian Brolli, difensore della Folgore; il centrocampista Marcello Mularoni e il portiere Gian Luca Vivan, entrambi de La Fiorita. L'ultimo a riceverlo è stato Luca Ceccaroli del Tre Penne nel 2019. Verrà assegnato anche il Premio Koppe al miglior straniero del campionato, che andrà ad uno tra Imre Badalassi, Davide Bicchiarelli e Lucio Peluso. Saranno invece Nicola Berardi, Omar Lepri – vincitore del campionato con la Folgore – e Stefano Ceci a contendersi la panchina d'oro. Il cui detentore è Matteo Cecchetti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: