CAMPIONATO Torna Gjurchinoski e torna il Tre Fiori: Murata ko 2-1 La doppietta del croato lancia i gialloblu, cinici nel prevalere su un avversario che avrebbe meritato di più.

Tra il Murata e un pari che sarebbe pure meritato, c'è il figliol prodigo Bojan Gjurchinoski. Tornato al Tre Fiori dopo la breve parentesi bosniaca e firmatario della doppietta del 2-1 per i gialloblu, cinici nel capitalizzare al massimo le occasioni e vincenti nonostante un finale rischiatutto.

Benedettini in anticipo su Ferraro sul cross di Adami, dopodiché però sono i bianconeri a creare di più. Cangini di prima e la difesa si perde Comuniello, bravo a rientrare su Davide Simoncini e Grani ma troppo centrale nel tiro. Qui Aldo Simoncini in qualche modo blocca, sul tentativo da lontano di Indelicato invece non rischia e spinge in angolo. Batte Cangini e Diedhiou va di tacco a liberare ancora Indelicato, Adami è chirurgico nello stopparlo al dunque.

Murata che fa e che disfa, sempre con Diedhiou: il capitano s'incarta, Pollino gliela strappa e avvia il tre contro uno del vantaggio, con Ferraro generoso e brillante nell'appoggiare a Gjurchinoski per un comodo tocco a porta aperta. Tre Fiori avanti col minimo sforzo, poi ancora bianconeri. Subito Alberigi a lanciare Comuniello che bypassa Aldo Simoncini ma poi non inquadra il diagonale, con De Lucia freddo ed efficace nel lasciar sfilare il pallone. Quindi Cangini a liberarsi e a innescare Valentini, sulla cui scodellata morbida Tani va di schiacciata strozzata per un pari più che giusto.

Nel recupero fuga mancina di Ferraro e palla dentro, Gjurchinoski non ci arriva per poco. Il croato avrà di che rifarsi nella ripresa, accesasi dopo 25' di nulla: il subentrato Cuzzilla mette teso dalla fascia, Valentini è scavalcato e Gjurchinoski è letale nell'inzuccata a incrociare che spiazza Benedettini. Unico spunto gialloblu del tempo, il resto è Murata all'arma bianca. Punizione di Toccaceli, parapiglia e girata di Babboni, c'è una deviazione ma c'è anche il gran colpo di reni di Aldo Simoncini a tenere avanti i suoi. Sempre dalla destra, traversone di Poppi sul quale Valentini e Bernardi mancano la stoccata, Simoncini smanaccia e lo stesso fa Babboni, invalidando il tutto. Il tridente del Murata ci riprova immediatamente: discesa mancina di Bernardi, incrociata di Babboni e intervento salvapartita di Grani, che anticipa di niente Valentini e assicura i tre punti al Tre Fiori.

