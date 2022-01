FSGC Torna il campionato di calcio: in diretta radio dalle 15 con Palmiro Faetanini

Dopo oltre un mese torna il Campionato Sammarinese con la 18^ giornata. Si parte dai primi 4 anticipi del sabato, tra cui il big match Libertas-Tre Fiori. In campo anche La Fiorita contro il Cosmos e la Virtus contro il Faetano. Al “Federico Crescentini” di Fiorentino va in scena il derby di Serravalle tra la Folgore campione in carica e la Juvenes/Dogana. Incontri che potrete seguire in diretta radio sui 103.2 di San Marino Classic con Radio Stadio.

