CAMPIONATO Torna il Campionato Sammarinese: occhio a Folgore - Tre Penne Ritorna il Campionato Sammarinese dopo la pausa natalizia con la terza giornata della Seconda Fase. Spiccano Folgore-Tre Penne nel Q1 e Faetano-Domagnano nel Q2.

Più di un mese senza calcio giocato ma nel weekend torna il Campionato Sammarinese. Si riparte dalla Seconda Fase e dalla terza giornata. Come sempre, due gironi spalmati lungo i due giorni: sabato al Q1, domenica al Q2. La capolista La Fiorita punta al bottino pieno contro la Virtus nel testacoda del raggruppamento, una vittoria consentirebbe a Montegiardino di confermarsi in testa a punteggio pieno. A 0 punti - oltre ai neroverdi - c'è anche il Murata, rivelazione della Prima Fase ma in difficoltà nella seconda. L'impegno non è dei più semplici, con il Tre Fiori al “Federico Crescentini” di Fiorentino. Il big match del Q1, invece, è quello di Montecchio tra Folgore e Tre Penne: entrambe sono a quota 4, frutto di un successo e un pareggio nelle prime due. Chiude il programma il derby del castello di Borgo Maggiore tra Cailungo e Libertas.

Fatta eccezione per il Pennarossa – a riposo – la domenica vedrà in campo le altre 6 squadre per gli incontri del Q2. Il più importante è sicuramente lo scontro diretto tra Faetano e Domagnano con le due formazioni in vetta al girone, assieme proprio ai biancorossi di Chiesanuova. Sarà l'occasione per vedere all'opera i tanti nuovi arrivi da una parte e dell'altra. Le altre due partite sono Juvenes/Dogana - Cosmos - un altro derby, quello di Serravalle - e San Giovanni – Fiorentino che segnerà l'esordio di Manuel Amati sulla panchina dei rossoblu.



