PENULTIMA GIORNATA Torna il campionato sammarinese: spiccano Folgore-Pennarossa e Murata Tre Fiori Domani c'è il Girone A, domenica il Girone B: è la penultima giornata, da assegnare 6 degli 8 posti del Q1.

La prima fase del campionato sammarinese arriva alla penultima giornata con 6 degli 8 pass per il Q1 ancora da assegnare e comincia dal gruppo più incerto. Il sabato è del Girone A, che per ora non ha ancora qualificato nessuno ma potrebbe emettere tutti i suoi verdetti in un colpo solo. La partita chiave è quella tra Pennarossa e Folgore, rispettivamente quarta e quinta e separate da un solo punto: se vuole evitare il Q2 Falciano non può più sbagliare, mentre Chiesanuova, vincendo, assicurerebbe il girone principale sia a sé che al Murata. Salito in vetta al gruppo proprio grazie al successo del Pennarossa sul Tre Fiori, suo avversario nell'altro big match di domani: chi s'impone si assicura il Q1, ai bianconeri però basta pure il pareggio. I tre punti varrebbero il girone massimo anche alla Fiorita seconda in classifica, che poi è quella che, sulla carta, ha il compito più facile: di fronte c'è la Juvenes/Dogana, zero punti – dunque già fuori – e con Damato all'esordio in panchina. Ormai risicate le speranze del Domagnano, che per continuare a credere nel Q1 deve battere l'altra già eliminata, il Faetano, e pregare per la X in Folgore-Pennarossa.

Domenica invece tocca al Girone B, dove al Cailungo basta un pari contro il San Giovanni per strappare il pass per il girone delle “grandi”. Rossoneri che a loro volta sono ancora in corsa, dato che i punti che li separano dal quarto posto della Virtus – a sto giro di riposo – sono tre. Stessa situazione per il Fiorentino che incrocia una Libertas tranquilla e beata nella sua ormai certa qualificazione. Del tutto ininfluente invece la sfida tra il Tre Penne – già nel Q1 – e il Cosmos, sicuro del Q2 perché, anche in caso di aggancio ad Acquaviva, sarebbe comunque penalizzato in ogni ipotesi di arrivo di gruppo.



