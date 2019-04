Torna il campionato: San Marino Academy vicinissima al primo posto che porta agli spareggi promozione

La classifica dice che la lotta per il primo posto che porta agli spareggi promozione sia una questione a due tra San Marino Academy e Pontedera. Questo perché la matematica tiene ancora in vita la squadra di Renzo Ulivieri, ma a tre giornate dalla fine più che vincerlo il Pontedera il campionato può solo perderlo la San Marino Academy. La compagine di Alain Conte, infatti, vanta quattro punti di vantaggio sulle toscane ed ha un calendario sulla carta molto più abbordabile, anche se le avversarie che dovranno affrontare le biancazzurre sono in lotta per evitare la retrocessione, mentre Sassari Torres, Bologna e Perugia, prossime avversarie del Pontedera sono fuori dalla corsa promozione ma sono pur sempre squadre forti che vorranno arrivare in classifica più in alto possibile. San Marino Academy e Pontedera, che ad oggi hanno perso una sola partita, sono pronte al rush finale di stagione. La formazione di Conte sa bene di avere a disposizione due match ball nelle prossime due partite. In trasferta contro il Real Bellante, penultimo in classifica e, a seguire in casa contro l'Imolese, le biancazzurre contano di chiudere il discorso primo posto per poi concentrarsi sugli spareggi. Al momento nel girone A la Novese ha già staccato il pass. Nel girone B è lotta a due tra Riozzese e Vittorio Veneto con le prime che partono favorite, avendo due punti in più delle venete ed una partita in meno, anche se molto si deciderà nello scontro diretto nella penultima giornata. Nel gruppo D, infine, il Napoli ha sei punti di vantaggio sulle due inseguitrici. Quando restano tre giornate al termine, le partenopee hanno messo più di una ipoteca sul primo posto della classifica.