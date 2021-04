Torna il Campionato: Tre Fiori-Libertas big match dell'11ª giornata

Il Campionato Sammarinese si prepara al rush finale con 5 turni in 20 giorni per decretare gli ultimi verdetti, da chi andrà direttamente ai quarti dei play-off a chi, invece, dovrà finire anzitempo la propria stagione. Si parte dall'undicesima giornata che si giocherà interamente nell'infrasettimanale con 4 partite martedì e 3 mercoledì, al pari della tredicesima calendarizzata per il 13-14 aprile. A tornare immediatamente in campo - dopo la sosta per le nazionali - c'è La Fiorita capolista: Montegiardino viene da 9 vittorie in altrettante partite ed è attesa dalla sfida contro il Murata, capace di dare filo da torcere in Coppa Titano solo qualche settimana fa.









A ruota dei gialloblu la Libertas seconda della classe e impegnata nel big match contro il Tre Fiori quarto: partita che verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV Sport – canale 93 del digitale terrestre – e in streaming sul sito e sulla pagina FB dell'emittente di Stato. Per gli ultimi posti play-off, invece, interessanti gli incontri che vedranno contrapposti Domagnano-Fiorentino e Juvenes/Dogana-Faetano: per la squadra di Alessandro Fabbri è una delle ultime chance di rientrare tra le 12 che accederanno alla post-season.

Così come per il Cosmos, fanalino di coda con 4 punti, di scena nel derby del castello di Serravalle contro la Folgore. Per garantirsi una migliore posizione nei play-off, poi, da seguire Virtus-Pennarossa: i neroverdi sono attualmente quinti con una sola lunghezza di vantaggio sui biancorossi di Andy Selva, ancora imbattuti dopo la ripresa di fine febbraio con 2 vittorie ed un pareggio. Ha gli stessi punti di Folgore e Virtus, invece, la sorpresa San Giovanni chiamata a confermarsi contro la corazzata Tre Penne: anche questo match sarà “live” su RTV Sport, mercoledì sera alle ore 20:45.