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Torna il triangolare benefico "Trofeo Enrico Bellofiore"

Appuntamento allo stadio Ezio Conti di Dogana per mercoledì 8 luglio dalle ore 20:00. Il ricavato della serata sarà devoluto all'Associazione BattiCinque

di Elia Gorini
6 lug 2026
Foto: ASCO35
Foto: ASCO35

Si rinnova anche quest'anno l'evento a scopo benefico con il "Trofeo Enrico Bellofiore", torneo triangolare dedicato al collega di San Marino RTV scomparso nel 2022 e organizzato dalla Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. L'appuntamento è per mercoledì 8 luglio dalle ore 20:00 allo stadio Ezio Conti di Dogana per la sfida che vedrà in campo l'Asco35, lo Swiss Cottage Tuesday FC – formazione di Saturday League e la stampa sportiva. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all’Associazione BattiCinque di San Marino, da oltre dieci anni impegnata a favore del miglioramento della qualità della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo attraverso azioni di supporto rivolte a esse e alle loro famiglie, nonché ai tutori, educatori e insegnanti.




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