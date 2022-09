CALCIO SPECIAL Torna la San Marino Special Cup: la finale sarà Insuperabili-Associazione Fuorigioco San Marino, 3° nel suo gruppo, si giocherà il 5° posto con l'Albano Primavera.

La pandemia non ha fermato la San Marino Special Cup, le ha fatto solo perdere tempo. Così, dopo due anni di stop, si riparte con la quinta edizione del torneo organizzato da Federcalcio, Federazione Sport Speciali e Special Olympics San Marino. Sempre calcio a cinque e sempre a Montecchio, stavolta però le squadre sono composte solo da atleti special e provengono tutte e 10 dalla penisola italiana.

Oggi è stata la giornata dei gironi, domani invece si giocano le finali: le vincitrici dei due giorni, Insuperabili e Associazione Fuorigioco, si sfideranno per il titolo, le seconde, Empoli-Integra e Sportinsieme Castellarano, si contenderanno il bronzo. San Marino, 3° nel gruppo, affronterà Albano Primavera per il 5° posto; gli altri due incroci saranno Sport in Veneto-Rimini e ASD Calcio Veneto-Polisportiva Olympus.

All'apertura della manifestazione hanno presenziato anche i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, che hanno pranzato insieme ai ragazzi e ai vertici delle federazioni coinvolte: per la FSGC il presidente Marco Tura e il Segretario Generale Luigi Zafferani, per gli Sport Speciali il presidente Filiberto Felici.

