U16 Torneo di Sviluppo, Albania - San Marino 3-0 Seconda sconfitta per la Nazionale del CT Loris Bonesso

Nella seconda partita del Torneo di Sviluppo della UEFA in corso in Albania, disputata questo pomeriggio, la nazionale under 16 sammarinese, guidata dal ct Loris Bonesso, è stata battuta per 3-0, dai pari età e padroni di casa dell'Albania. Si tratta della seconda sconfitta dopo quella al debutto contro il Kosovo per la Nazionale di San Marino.

