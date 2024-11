Torneo di Sviluppo: San Marino cede immeritatamente alle Isole Faroe 0-1

Nell’ultimo incontro del Torneo di Sviluppo U15 organizzato in Albania, sconfitta di misura per i biancazzurrini. Partono meglio i Titani – opposti ai pari età delle Isole Faroe. Mazza guadagna il fondo per poi innescare Monaldi, impreciso al tiro. Alla prima sortita, gli avversari passano: bel lavoro di Højgaard che duetta con Hansen, a segno dalla distanza infilando il pallone all’incrocio dei pali. Pronta reazione dei ragazzi di Vanni, ancora pericolosi con le traiettorie di Mazza che, stavolta da piazzato, recapita sulla fronte di Prendi che spedisce a lato.

Al rientro dall’intervallo, i due CT confermano le scelte iniziali e – come in avvio di gara – è San Marino a rendersi pericoloso per primo. San Marino ci prova senza riserve, esponendosi anche a pericolose ripartenze nel tentativo di ingrossare la propria presenza nella metà campo d’attacco. Mazza si mette in proprio allo scadere del 90’, liberando un tiro di poco alto. Nel corposo recupero si segnala l’ennesima incursione di Mazza, stavolta neutralizzato dal portiere avversario.

