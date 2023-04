UNDER 16 Torneo di Sviluppo UEFA: alle 15 San Marino sfida la Georgia

Torneo di Sviluppo UEFA: alle 15 San Marino sfida la Georgia.

Oggi torna in campo la Nazionale Under 16 di San Marino per la seconda partita del Torneo di Sviluppo UEFA. Ad Acquaviva i biancazzurrini guidati dal CT Matteo Magnani affronteranno i pari età della Georgia con calcio d'inizio alle ore 15. Nell'altra sfida, giocata questa mattina, la Slovenia ha superato con un netto 3-0 il Montenegro.

