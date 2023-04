Torneo Internazionale del Titano: in campo Cesena, Vis Pesaro e SPAL

Il Torneo Internazionale del Titano è entrato nel vivo. La manifestazione, organizzata dalla Titano Academy e riservata alle formazioni Under 12, è arrivata alle sue fase finali. E sono entrate in campo le “special guest”, le 3 squadre professionistiche: il Cesena allenato da una vecchia bandiera bianconera come Simone Confalone, la Vis Pesaro di Devin Alacqua e la SPAL di Mattia Soprani. Dalla prima fase - quella di qualificazione – sono passati gli umbri del Campitello, poi il Sanpaimola, il Sassocorvaro, l'Accademia Rimini e i sammarinesi del Tre Fiori che si sono quindi garantiti l'opportunità di sfidare le grandi di questo torneo. Anche in questa fase è previsto un girone all'italiana con tutte contro tutte per determinare la classifica, poi le finali. Ad Acquaviva lo spettacolo non è certamente mancato.

Nel servizio le interviste a Simone Confalone (allenatore Cesena U12), Devin Alacqua (allenatore Vis Pesaro U12) e Mattia Soprani (allenatore SPAL U12)