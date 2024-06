UNDER 12 Torneo Internazionale del Titano: in campo Juventus, Cesena, Vis Pesaro e SPAL

Per ogni ragazzo che ama il calcio affrontare una squadra professionistica è un sogno che si realizza. Ed è quello che il Torneo Internazionale del Titano ha permesso. Lo ha fatto lo scorso anno con la prima edizione, lo sta facendo quest'anno con un “plus”. Oltre a SPAL, Cesena e Vis Pesaro – vincitori nel 2023 – c'è anche la Juventus Under 12 a impreziosire una manifestazione che sta prendendo sempre più piede e sta raccogliendo sempre più adesioni nel panorama del calcio giovanile. Dopo la fase a gironi, c'è grande attesa per la finalissima in programma in serata. Alle battute conclusive sono arrivate anche le due formazioni sammarinesi della Titano Academy, la Virtus di Loris Francini e La Fiorita di Paolo Tarini.

Nel servizio l'intervista a Paolo Tarini, allenatore La Fiorita U12

