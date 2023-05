Torneo Internazionale del Titano: venerdì 5 alle 18.05 lo speciale su RTV

Torneo Internazionale del Titano: venerdì 5 alle 18.05 lo speciale su RTV.

Nel weekend è andata in scena la prima edizione del Torneo Internazionale del Titano, manifestazione organizzata dal polo della Titano Academy e riservata alle formazioni Under 12. Per rivivere tutte le emozioni vissute sul campo di Acquaviva, appuntamento fissato per venerdì 5 maggio alle ore 18.05 su San Marino RTV (canale 831 del digitale terrestre, canale 520 di Sky). Uno speciale per raccontare la due giorni del torneo, dalle fasi di qualificazioni alle finali con il successo di misura della Vis Pesaro contro il Cesena.

