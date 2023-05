Torneo Internazionale del Titano: vince la Vis Pesaro La Vis Pesaro ha vinto la prima edizione del Torneo Internazionale del Titano, riservato alle squadre Under 12. Battuto 1-0 in finale il Cesena, terzo posto per il Sassocorvaro.

Cala il sipario sulla prima edizione del Torneo Internazionale del Titano e, a festeggiare, è la Vis Pesaro che batte in finale il Cesena e trionfa ad Acquaviva. Una manifestazione, quella organizzata dalla Titano Academy e riservata alle formazioni Under 12, che ha riscosso numerose adesioni e gran successo, ponendo le basi per un evento destinato a continuare nei prossimi anni. Quasi 150 ragazzi coinvolti e un'organizzazione impeccabile nella due giorni, a partire dal coordinatore Andy Selva e proseguendo per tutti i membri del polo della Titano Academy.

12 squadre partecipanti provenienti da San Marino, Emilia Romagna, Marche e Umbria con la ciliegina sulla torta della 3 professionistiche: la SPAL, il Cesena e la Vis Pesaro. Sono stati proprio i biancorossi allenati da Devin Alacqua – come detto – ad imporsi nella finalissima: 1-0 allo scadere sul Cesena guidato da Simone Confalone. Il terzo posto invece se l'è preso una delle sorprese di questa prima edizione: il Sassocorvaro, grazie al 2-0 nella “finalina” contro il Sanpaimola. I marchigiani si sono tolti anche lo sfizio di avere il capocannoniere del torneo, ovvero Filippo Giorgi che – tra qualificazioni e fasi finali – ha messo a segno ben 14 reti.

