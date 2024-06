UNDER 12 Torneo Internazionale del Titano: Virtus e La Fiorita alle fasi finali Le due squadre Under 12 della Titano Academy passano il turno ed ora potranno confrontarsi con le professionistiche nelle fasi finali: SPAL, Cesena, Vis Pesaro e Juventus.

Entra nel vivo il Torneo Internazionale del Titano e, per le due squadre sammarinesi impegnate, c'è da sorridere. Sia Virtus che La Fiorita, infatti, hanno staccato il pass per le fasi finali della manifestazione voluta dalla Titano Academy. Entrambe le formazioni in maglia arancione hanno chiuso i gironi preliminari al terzo posto e domani se la vedranno con le 4 “pro” Under 12: SPAL, Cesena, Vis Pesaro e Juventus. Con i padroni di casa sono avanzate al turno successivo anche Sanpaimola e Forli nel Girone A, Aurora Jesi e Garden nel B.

Il Torneo Internazionale del Titano, però, è anche extra-campo. Una delle novità della seconda edizione sono infatti gli e-sports: oltre a darsi battaglia sul rettangolo verde, i giovanissimi sono stati protagonisti anche di un torneo alla PlayStation. Perché l'amore e la passione per il calcio, che sia reale o virtuale, non finisce mai.

Nel servizio l'intervista a Loris Francini, allenatore Virtus U12

