UNDER 18 Torneo Roma Caput Mundi: San Marino batte anche la JA Glen Shields La squadra di Nicola Cancelli chiude il torneo al secondo posto del girone.

Chiusura di torneo in crescendo per la nazionale under 18 di San Marino impegnata al Roma Caput Mundi con i giovani Titani che hanno battuto 3-1 i canadesi della Juventus Academy Glen Shields. I biancoazzurri concludono il torneo con due successi e una sconfitta. Nell'ultima partita le reti sammarinesi portano le firme di Gabriele Montali, Giacomo Grandoni e Nicholas Protti.

