Nella prima partita della fase a gironi del Torneo Internazionale Roma Caput Mundi la nazionale under 18 di San Marino è stata battuta dalla squadra dell'English Colleges FA per 2-0 con reti realizzate nella prima frazione di gara. Domani la squadra guidata dal tecnico Nicola Cancelli tornerà in campo per la seconda sfida contro gli statunitensi del Rush Soccer che hanno superato al debutto i canadesi della Juventus Academy Glen Shields 4-0.