UNDER 18 Torneo Roma Caput Mundi: San Marino sconfitto 4-0 dalla LND Lazio

Nella seconda partita del Torneo Internazionale Roma Caput Mundi, la nazionale under 18 di San Marino è stata superata per 4-0 dalla rappresentativa LND Lazio. Ad andare in rete al 3’ Perni. Il raddoppio al 39’ Pescicani. Nella ripresa le altre due reti con Maccari e De Montis. I Titani torneranno in campo giovedì contro il Galles.

