Torneo Sviluppo U15, per San Marino l'unica amarezza è il 3° posto

Il Torneo di Sviluppo U15 giocato a San Marino è talmente equilibrato – Liechtenstein a parte – che ai biancazzurrini non basta vincerne due, per stare tra le prime due. Davanti a tutti c'è Gibilterra – ko ai rigori proprio con San Marino all'esordio – a quota 7, poi Andorra – unica a prevalere sui padroni di casa – a 6, quindi i ragazzi di Di Spirito a 5. Se manca il piazzamento, restano comunque tante le soddisfazioni provate nella settimana di partite. Anche statistiche per quel che riguarda Macina e Valentini, entrambi andati di tripletta contro il Liechtenstein, entrambi con 4 gol totali a referto.

È Macina, nella gara inaugurale, a firmare il pari con Gibilterra, un 1-1 che manda la sfida ai rigori: qui San Marino è perfetto, Zavoli respinge Chichon e Armor e Sensoli sigilla il successo, da 2 punti in quanto frutto di una X. Poi l'unico passaggio a vuoto: Andorra in 7' l'ha già indirizzata e va a imporsi 4-1, con Valentini a ridurre il passivo.

Infine la chiusura in bellezza, contro un Liechtenstein che sin li le ha perse tutte, passa in vantaggio ma poi viene annientato 9-1. Di Sensoli, Rattini e Berardi le altre marcature di San Marino: Gibilterra nel frattempo stende 3-0 Andorra, dunque aver sfiorato la doppia cifra non basta per l'argento. Ma tra i 2 risultati positivi su 3, la vittoria con larghissimo scarto e le 11 reti divise in tutte le partite giocate, il 3° posto finale è solo una puntina di amarezza in un torneo dal bilancio, complessivamente, positivo.







