UNDER17 Torneo U17, le parole di Cenci e Favo Nonostante il passivo, il portiere è stato tra i migliori, mentre il CT azzurro loda San Marino e aggiunge: "Puntiamo a vincerle tutte, essere testa di serie al sorteggio è troppo importante".

San Marino debutta nel torneo di qualificazione all'Europeo U17 cedendo 5-0 all'Italia, col portiere Alessandro Cenci che, nel finale, evita il punteggio tennistico compiendo un paio di buone parate. "Erano molto bravi a girare palla e noi abbiamo avuto varie difficoltà - osserva Cenci - ma comunque abbiamo retto e nel finale abbiamo provato a girare palla e a giocare. Secondo me, tutta la difesa ha giocato molto bene ed è una grande emozione. Dobbiamo migliorare il fatto che, soprattutto nei gol, abbiamo fatto degli errori, però mi è piaciuto molto anche il fatto che abbiamo comunque retto contro una squadra molto forte come l'Italia".

"San Marino è ben organizzato - commenta il CT dell'Italia U17, Massimiliano Favo - si è ricompattato bene con i cinque dietro, non è mai facile. Poi noi abbiamo fatto una gestione delle risorse umane in funzione delle altre partite. Abbiamo tanti giocatori che giocano in primavera, quindi avevano giocato appena due giorni fa, è logico che sapevamo che dovevamo gestire questo tipo di situazioni. Ho fatto giocare degli esordienti in queste competizioni, è giusto che prendessero consapevolezza di quello che significa il calcio internazionale: l'approccio con questo tipo di torneo e mi hanno dato delle risposte estremamente positive. Puntiamo a vincere il girone perché è troppo importante fare 9 punti, è troppo importante avere il vantaggio di essere testa di serie e quindi speriamo di poter fare il meglio possibile".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: