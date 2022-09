Il suo gol consente al Victor San Marino di battere una Comacchiese la cui porta sembrava stregata. Il Victor ha avuto almeno 6 palle gol nitide non sfruttate poi ci ha pensato Tosi a far crollare il fortino di Comacchio . Il difensore della Nazionale Under 21 Alessandro Tosi si dichiara molto soddisfatto e dedica il gol alla famiglia e al CT della Nazionale maggiore Costantini che potrebbe convocarlo presto.

Nel video l'intervista ad Alessandro Tosi