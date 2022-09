Tosi: ”Un gol per la mia famiglia e per Costantini” Il difensore centrale alla prima da titolare firma il gol vittoria del Victor San Marino a Comacchio contro la Comacchiese. Raggiante Alessandro Tosi al termine della partita.

Il suo gol consente al Victor San Marino di battere una Comacchiese la cui porta sembrava stregata. Il Victor ha avuto almeno 6 palle gol nitide non sfruttate poi ci ha pensato Tosi a far crollare il fortino di Comacchio . Il difensore della Nazionale Under 21 Alessandro Tosi si dichiara molto soddisfatto e dedica il gol alla famiglia e al CT della Nazionale maggiore Costantini che potrebbe convocarlo presto.

Nel video l'intervista ad Alessandro Tosi

