COPPA TITANO Tra Folgore e Murata si decide al ritorno Una traversa di Fedeli e poco più, l'andata dei quarti finisce 0-0.

Folgore e Murata rimandano tutto al ritorno, gol compresi. Nello 0-0 di Dogana la produzione offensiva è soprattutto dei campioni di San Marino, nonostante la prima occasione arrivi sul fronte azzurro: il fallo di Hirsch su Comuniello è appena fuori dal limite, della punizione si occupa lo stesso Comuniello e Gueye alza in angolo. Poi più che altro Folgore: Dormi lancia lungo e manda in porta Hirsch, il cui mancino centra Benedettini. E ancora Dormi dalla bandierina per Fedeli, che ci arriva sporco e prende la traversa. Il centravanti torna a farsi vivo, sempre di testa, in avvio di ripresa, mandando alto su cross di Nucci.

La seconda – e ultima – fiammata del Murata arriva quando Bernardi la mette giù per la girata dalla distanza di Babboni, Gueye non si scompone e blocca in due tempi. Situazione simile anche sull'altro fronte, dove il destro defilato di Spighi esce, ma non di troppo. Infine, a ridosso del recupero, altro angolo di Dormi e altra inzuccata fuori dallo specchio, stavolta di Garcia. Il risultato non si schioda e dunque si riazzera il contatore in vista del giorno dell'Immacolata, quando la vincente del ritorno si prenderà la semifinale.

