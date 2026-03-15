CAMPIONATO SAMMARINESE Tra Folgore e San Giovanni pareggio con proteste La sfida finisce 2-2. Il tecnico della Folgore Oscar Lasagni contesta pesantemente la direzione arbitrale: "Non all'altezza"

Non sono trascorsi nemmeno dieci minuti quando Azael Garcia Rufer entra così sull'avversario. Si tratta del primo intervento di una partita tutto sommato corretta: il direttore di gara estrae il primo giallo, e sarà un ammonizione che peserà enormemente e lo vedremo. La partita viaggia su buoni ritmi e si sblocca alla prima vera occasione: Malaponti impegna severamente Casadei che respinge in angolo. Dal corner battuto dal capitano Sartori svetta l'ex di turno Augusto Garcia Rufer e la Folgore passa.

Il San Giovanni non si fa intimorire e Fabbri crede in un pallone che sembrava perso e mette in difficoltà l'intera difesa di Falciano che, in qualche modo si salva. Non poco dopo quando Mattia Zanni trova il pareggio. Da questo momento in avanti la Folgore prende in mano la partita: Tourè bene per Malaponti, sfera ad un soffio dal palo. Il raddoppio è una splendida combinazione tra i due Rufer. Augusto per Azael che trova lo spiraglio giusto, gran bel gol e grande feeling tra i due fratelli scoperti e lanciati proprio dal San Giovanni. La squadra di Lasagni vicinissima al tris con Jacopo Raschi che servito da Augusto Garcia Rufer non trova la porta da posizione più che interessante.

Poi la svolta: minuto 45. Secondo intervento di Azael Gacia Rufer e l'arbitro Hafidi gli anticipa la doccia. Doppio giallo e rosso per il centrocampista che lascia la Folgore in 10 uomini per tutta la ripresa. Va detto che nonostante l'inferiorità la squadra di Falciano resta in totale controllo della partita. Pancotti ci prova ma la conclusione risulta alta. Poi ancora proteste Folgore per il presunto fallo in area di rigore su Castorina non sanzionato dal Direttore di Gara. Senza segnali arriva dal nulla il pareggio del San Giovanni ancora con Mattia Zanni, doppietta per lui, capace di saltare due uomini e mettere dentro una palla che vale un gran punto per il club di Borgo Maggiore. Allo stadio di Acquaviva, Folgore – San Giovanni 2-2.

Nel dopo partita il tecnico della squadra di Falciano ha espresso ai microfoni di San Marino Rtv tutto il proprio disappunto, parlando di terna arbitrale "non all'altezza".

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