AMICHEVOLE INTERNAZIONALE Tra infortuni, e rinunce, Costantini ha un solo “pro” convocato Tra professionisti e giocatori che si allenano da professionisti, Costantini convoca il solo Filippo Fabbri (Olbia serie C).

Per 13 posizioni Ranking Fifa sono gli ospiti delle Seychelles ad essere comunque favoriti. La partita amichevole, seconda volta per San Marino contro una nazionale non europea, si gioca questa sera alle 20.45 al San Marino Stadium. Il CT Fabrizio Costantini puntualizza che la sua Nazionale non può e non deve permettersi di sottovalutare nessuno, e chi scenderà in campo, a prescindere dalle assenze, dovrà dare il massimo contro questa Nazionale proveniente dal Sud dell'equatore Oceano Indiano a circa 1500 km a est delle coste dell'Africa Orientale, paradiso per turisti e vacanzieri. Le assenze dicevamo. Unico professionista convocato il difensore centrale dell'Olbia e perno della difesa della Nazionale Filippo Fabbri. C'è attesa per il ritorno di Filippo Berardi, che rivedremo presumibilmente tra circa un mese. Nulla da fare nemmeno per Nicola Nanni, l'attaccante dell'Olbia è fermo per un problema alla schiena. Dentro i difensori Alessandro Tosi, per il quale si avvera il sogno, dopo il gol e le ottime prestazioni offerte con il Victor San Marino.

Altro difensore convocato Simone Francioni Valfoglia Promozione Girone A Marche. Primo gettone anche per l'attaccante Samuel Pancotti e per il portiere Mattia Manzaroli. E a proposito di portieri resta fuori dai convocati Edoardo Colombo titolare in Serie D nella Cavese. Su questo argomento il CT procrastina a dopo l'Estonia e delega al Responsabile dell'Area Tecnica Daniele Arrigoni la responsabilità di chiarire l'argomento. In questo momento Elia Benedettini (Cailungo) e Aldo Simoncini (Cosmos) completano il reparto. Sorprendono le rinunce di giocatori non professionisti ma che si allenano come tali come Lorenzo Capicchioni centrocampista (United Riccione Serie D), Lorenzo Lazzari centrocampista (Victor San Marino Eccellenza) Andrea Contadini difensore 2002 (Eccellenza Pietracuta). Considerando che l'Under 21 è ferma il CT avrebbe potuto approfittare per vedere all'opera i giovani. Venerdi, si gioca la sfida di Nations League tra Estonia – Malta. In caso di risultato positivo, gli estoni lunedi si presenteranno al San Marino Stadium con la promozione in tasca.

