CAMPIONATO Tra La Fiorita e Faetano vince la noia: 0-0 nel "derby del Marano" Pochissime occasioni da una parte e dall'altra con un solo tiro in porta nell'arco dei 90 minuti. Termina 0-0 con La Fiorita e Faetano che mantengono l'imbattibilità - ora salita a 5 partite - ma non avanzano in classifica.

Un solo tiro in porta – questo, di Russo, a inizio match – e poco altro: il “derby del Marano” tra La Fiorita e Faetano va in archivio con uno 0-0 che lascia tutto inalterato in classifica. Il pressing della squadra di Girolomoni all'inizio funziona: Magno per Palazzi, conclusione da fuori area che si perde a lato di un soffio. Montegiardino risponde con il calcio di punizione di Errico e l'incornata di Di Maio che schiaccia troppo e non inquadra lo specchio della porta.

Primo tempo soporifero, secondo altrettanto. Due potenziali occasioni solo nel finale: gran sterzata di Pini che lascia sul posto Grandoni ma calcia sull'esterno della rete. Il terzino gialloblu si riscatta parzialmente quando vede in mezzo l'accorrente Loiodice che ha la palla del vantaggio ma la cestina strozzando con il destro, fuori non di molto. Termina 0-0 con le due formazioni che allungano a 5 partite la propria striscia di imbattibilità: La Fiorita resta a -5 dal Tre Penne capolista, il Faetano a 3 punti dalla Virtus quarta che significa – al momento – play-off diretti.

