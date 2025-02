Tra la nebbia la spunta la Virtus: è 3-2 al Cosmos

Cosmos - Virtus Acquaviva

Dal Cosmos al Cosmos. La Virtus batte 3-2 la squadra di Serravalle, completando un intero girone senza subire sconfitte e, se domenica dovesse superare anche La Fiorita, centrerebbe il 15° successo consecutivo. Per il momento, però, le vittorie di fila sono 14 e quella fondamentale sul Cosmos matura al termine di una gara cominciata in mezzo alla stessa nebbia che aveva portato al rinvio dalla domenica al lunedì.

Il meteo non favorisce lo spettacolo e la prima occasione coincide col vantaggio dei neroverdi. Al 21' punizione dalla sinistra, Boldrin esce a vuoto e Nodari, appostato sul secondo palo, lo infila, per l'1-0. Le azioni latitano, ma al 33' il Cosmos ha un'occasione enorme. Beninati vede Ben Kacem e lo serve in profondità, il numero 28 arriva tu per tu con Passaniti ma il portiere lo strega e respinge la conclusione. Prima dell'intervallo ci prova anche Fatica, al volo su angolo, dal limite, Passaniti c'è pure in questo caso.

Nella ripresa, finalmente la nebbia abbandona lo stadio di Montecchio e la partita diventa bella e intensa, con goal a ripetizione. Al 20', il Cosmos pareggia. Pecci in ripiegamento serve per sbaglio Ben Kacem, l'attaccante non si fa pregare e da due passi insacca. Inizialmente, Albani annulla per fuorigioco, ma, dopo un consulto con l'assistente, decide che l'ultimo tocco sia del trequartista e assegna la rete. Sei minuti dopo, la Virtus va ancora avanti, di nuovo con un difensore. Angolo da sinistra, batti e ribatti in area, la palla arriva a Piscaglia che ci si avventa e segna.

Il Cosmos, però, non molla e si rigetta in attacco. Alla mezzora, Almirati, entrato bene in partita, scende sulla destra, elude la scivolata di Lombardi e mette in mezzo, Rinaldi anticipa tutti e gira in rete, pareggiando subito i conti. Stavolta a protestare è la Virtus, che chiede un fallo su Passaniti, ma l'unica cosa che ottiene è un'ammonizione per mister Bizzotto. Tuttavia, le emozioni non finiscono mai e al 34' la Virtus è di nuovo in vantaggio. Cross dalla sinistra di Buonocunto, Pecci si getta alla disperata sul pallone rimettendolo in mezzo, dove c'è Lombardi che calcia di potenza e trafigge ancora Boldrin.

Un goal bello e pesante, da cui il Cosmos non si riprende più e, anzi, nel finale rischia anche di subire il quarto, ma Mularoni stoppa all'ultimo De Lucia, che aveva calciato su assist di Piovaccari. Finisce 3-2. Successo sofferto e importantissimo per la Virtus, che arriva con 5 punti di vantaggio allo scontro diretto con La Fiorita. Sconfitta bruciante per il Cosmos, che scende all'ottavo posto, in zona turno preliminare.